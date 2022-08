"Rock am Stück" -Festival abgesagt

Nach zahlreichen Corona-Lockdowns läuft dieses Jahr der erste Festival-Sommer wieder im Regelbetrieb. Doch die Nachwirkungen sind bei vielen Veranstaltern nach wie vor zu spüren. In einem Fall musste ein Betreiber sein Festival sogar absagen: Das "Rock am Stück" -Festival in Fritzlar gibt es nicht mehr.