Rosenmontag in Zeiten von Corona

Keine Jecken in Marburg, Fritzlar oder Dieburg. Seligenstadt und andere Orte sind nicht so bunt wie sonst. Der Rosenmontag in Corona-Zeiten lässt ein Feiern kaum zu. Doch vereinzelt gibt es Narren, die lassen sich nicht unterkriegen - und sorgen trotz Corona für Fastnachtsstimmung.