Am Boden Hessen, am Himmel die Sahara: Auch am Donnerstag färbt der Saharastaub den Himmel über Hessen rötlich. Am Nachmittag setzt dann der Regen ein und der Staub fällt auf den Boden. Dann heißt es: Nach dem Saharastaub – ist vor dem Frühjahrsputz.