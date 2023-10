Brücke bei Beselich erfolgreich gesprengt / 35 neue Radwege in Hessen in Planung / Künstliche Intelligenz in der Literatur – Hype oder Horror? / Hilfe für Stadttauben – Auszeichnung für Tierfreundin / Zukunft Wohnen (4) – Städtebau der Zukunft in Frankfurt / Zucker aus Wabern – durch Hightech-Maschinen