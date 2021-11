Es ist Sonntag und da werfen wir wie immer nochmal einen Blick zurück, auf die Woche, was da so alles passiert ist. Und diese Woche war ganz schön was los: neue Coronaregeln und Politiker, die sich gegenseitig die Schuld zuweisen. Unser Auto Sönke Hebestreit hat ganz genau hingeguckt, was schön und was doch eher blöd war. Unser satirische Wochenrückblick: schönblöd.