In Hessens Schulen beginnt nach den Weihnachtsferien am Montag wieder der Unterricht. Trotz steigender Corona-Infektionszahlen mit der Omikron-Variante werde es weiter Präsenzunterricht geben, kündigte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) an. Mit welchen Gefühlen gehen Schülerinnen und Schüler, Eltern, aber auch Lehrerinnen und Lehrer in das neue Halbjahr?