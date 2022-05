Schulexpress in Lohfelden

Grundschulkinder werden oft von ihren Eltern mit dem Auto bis vor das Schultor gefahren. Die sogenannten Elterntaxis können so auch für ein Verkehrschaos sorgen. Dass es auch anders geht, zeigt eine Schule in Lohfelden, mit einem Schulexpress-Konzept, das in Hessen zum ersten Mal zum Einsatz kommt.