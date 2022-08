Elf Badetote hat es in diesem Jahr in Hessen gegeben. An heißen, sonnigen Tagen kann es häufiger zu Badeunfällen kommen. Gerade bei Kindern ist das ein Problem – denn wegen Corona und ausgefallener Schwimmkurse können immer mehr der Jüngsten nicht schwimmen. In Kassel sollen jetzt bis zu 400 Kinder das Schwimmen lernen.