Mit Brecheisen oder Dietrich wurde früher in Firmen eingebrochen. Aber wer wirklich etwas holen will in einem Betrieb, geht heutzutage digital vor – Cyberangriffe sind die neue große Gefahr. Am ersten Tag der hessenschau-Serie "Cybercrime" besuchen wir einen Berater für Cybersicherheit in Frankfurt, der erklärt, wo die kritische Infrastruktur Schwachstellen haben könnte.