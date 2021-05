Wer auf dem Land lebt, weiß: Gemeinschaft und Zusammenhalt werden großgeschrieben. So wie in Schönau bei Gilserberg. Vor vier Jahren brachten die Bewohnerinnen und Bewohner das Dorfgemeinschaftshaus gemeinsam wieder in Schuss. Und auch in Corona-Zeiten lassen sich die Schönauer nicht unterkriegen.