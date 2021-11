Nicht in allen Ländern der Welt kann man das Wasser aus der Leitung nicht einfach so trinken. Doch dafür gibt's „Paul“. Der wurde an der Uni in Kassel entwickelt und filtert verunreinigtes Wasser, damit man es trinken kann. Damals hat „Paul“ noch als Wasserrucksack angefangen, mittlerweile hat er sich weiterentwickelt. Heute in unserem Weitergedreht