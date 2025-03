So schützen sich Polizisten bei Messerangriffen | hessenschau vom 31.03.2025

Vermisster Junge in Weilburg: Polizei setzt Suche fort / Messerattacken abwehren – Polizisten trainieren in Mittelhessen / Deutscher Lehrkräftepreis – Hessinnen ausgezeichnet / Warum der Klimawandel für Frühblüher zum Problem wird / Streit um Fahrradschutzstreifen in Fuldabrück / 65 Jahre Autokino Gravenbruch