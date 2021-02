Soldaten unterstützen Corona-Testung in Heimen

Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen im Main-Kinzig-Kreis bekommen in den kommenden Tagen Besuch von der Bundeswehr. Gut 50 Soldaten aus Niedersachsen sind von Donnerstag an im Einsatz, um Corona-Schnelltests in den Einrichtungen durchzuführen.