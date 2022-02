Der Krieg tobt seit zwei Tagen – und immer mehr Menschen gehen auf die Straße und zeigen Solidarität mit der Ukraine. Rund 250 Schülerinnen und Schüler der Goetheschule in Dieburg kamen am Freitag auf dem Marktplatz zusammen. In Frankfurt haben am Donnerstagabend rund 1.600 Menschen demonstriert.