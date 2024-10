Solidarität nach schwerem Brand in Feuerwehrhaus

Nach dem Brand in einem Feuerwehrhaus in Stadtallendorf mit Millionenschaden ist es zu einer Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft gekommen. Auch der Stadtallendorfer Fußballverein SG Niederklein Schweinsberg macht dabei mit: Alle Eintrittsgelder des Heimspiels vom Wochenende wurden an die Feuerwehr gespendet.