In der Corona-Pandemie wurden vielerorts Sonderregeln für die Außengastronomie aufgestellt. Das bedeutete für einige Lokale mehr Platz. Nun streichen Hessens Kommunen die Sonderregeln. Bereits in diesem Frühjahr können Gastronomen in vielen Städten ihre Tische nur mit stärkeren Einschränkungen und höheren Kosten auf Bürgersteige und öffentliche Plätze stellen.