Sorge um Arbeitsplätze bei Airbus in Calden

Rund 500 Mitarbeiter von Airbus Helicopters haben am Montag in Calden demonstriert. Sie fordern, dass von den 100 Milliarden Euro, die die Bundesregierung für die Modernisierung der Bundeswehr aufwendet, auch in Calden investiert werden, um Arbeitsplätze im Werk zu erhalten.