SPD in Kassel in der Krise

In Kassel setzt Oberbürgermeister Geselle seine eigene SPD unter Druck, weil sie keine schwarz-rote Koalition will. In einem öffentlichen Brief fordert er den Rücktritt der lokalen Parteiführung. Dazu wollte die SPD in Kassel am Dienstag Stellung nehmen.