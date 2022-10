SPD-Wahlkreiskonferenz in Kassel

Seit Monaten herrscht dicke Luft im Kasseler Rathaus – vor allem zwischen Oberbürgermeister Geselle und seiner Partei, der SPD. Am Mittwochabend will die SPD auf einer Wahlkreiskonferenz entscheiden, ob sie einen Kandidaten für die OB-Wahl im März 2023 stellen will und falls ja, wen.