SPD will Absetzung eines Gießener Verwaltungsrichters

Die SPD ist am Mittwoch mit einem ungewöhnlichen Plan in die Debatte im Landtag gegangen: Die Abgeordneten wollen, dass ein Richter des Verwaltungsgerichts in Gießen aus dem Amt entfernt wird. Er habe Probleme, frei von seiner politischen Überzeugung zu urteilen.