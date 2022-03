Spenden-Ansturm in Dillenburg

Nach über einer Woche Krieg in der Ukraine ist die Solidarität ungebrochen. Unzählige Hilfsaktionen gibt es in Hessen, unter anderem in Dillenburg (Lahn-Dill). Dort bilden sich Staus vor einer große Sammelstelle für Hilfsgüter, weil Menschen aus ganz Deutschland ihre Spende abgeben wollen.