Der Lkw-Fahrer Aibek Bektursnov starb bei einem Unfall an einer Tankstelle - zufällig. Ein Autofahrer hatte ihn mit in den Tod gerissen. Bektursnov hinterlässt eine junge Familie in Kirgisien. Der Bürgermeister von Hammersbach will das Schicksal der Familie mit einer Spendenaktion erträglicher machen.