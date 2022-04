Viele Mitglieder verließen den Vereine, neue kamen nicht hinzu: Das war die Realität für viele Sportvereine in der Corona-Pandemie. Nun versuchen viele einen Neustart: In Gießen präsentierten sich am Sonntag Vereine in der Innenstadt. Im hessenschau-Gespräch dazu: Rolf Müller, Präsident des Landessportbundes Hessen