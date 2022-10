Fünf Wochen vor dem Wahltag am 6. November ist am Samstag die Kampagne zur Feldmann-Abwahl gestartet. Erste Plakate wurden geklebt, Flyer verteilt. In einem ungewöhnlichen Zusammenschluss wollen die Koalitionsparteien Grüne, SPD, FDP und Volt sowie die größte Oppositionspartei, die CDU, für die Abwahl des Oberbürgermeisters werben.