Für rund 22.500 Schülerinnen und Schüler in Hessen starten am Mittwoch die schriftlichen Abiturprüfungen. Als erste Fächer sind in dieser Woche Deutsch, Physik und Englisch an der Reihe. Die Abi-Klausuren in den weiteren Fächern dauern noch bis zum 11. Mai an.