Streit um Ein-Jahres-Bilanz von Schwarz-Rot in Hessen

Vor einem Jahr ging die erste CDU/SPD-Landesregierung Hessens an den Start. Für Ministerpräsident Rhein (CDU) und seinem Vize-Regierungschef Mansoori (SPD) war es ein voller Erfolg. Die Wertungen von Opposition fielen nicht so schmeichelhaft aus. Dazu auch ein Gespräch mit Ute Wellstein, der Leiterin des Landtagstudios in Wiesbaden.