Streit um Häuser am Dörnberg bei Kassel

Am schönen Dörnberg bei Kassel rumort es gewaltig. Am Rande des Naturschutzgebiets sind eigentlich nur Wochenendhäuser erlaubt. Aber manche Baugenehmigungen - so scheint es zumindest - wurden über die Jahrzehnte buchstäblich großzügig ausgelegt. Naturschützer befürchten, dass das Gebiet gefährdet wird. Jetzt droht sogar ein Gerichtsprozess.