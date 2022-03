Trebur (Kreis Groß Gerau) liegt in einer "Goldgrube" für Kiesabbau. Die Qualität von Kies und Sand ist dort besonders gut. Um weiter graben zu können, benötigt ein Kiesabbauunternehmen eine neue Fläche und die soll riesig werden: 80 Hektar, also so groß wie etwa 80 Fußballfelder. Anwohner und Gemeinde versuchen sich seit Jahren dagegen zu wehren. Derzeit läuft das Genehmigungsverfahren und die Angst vor der Mega-Kiesgrube wächst in der Bevölkerung.