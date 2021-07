In den ersten zweieinhalb Jahren der aktuellen Regierung war Corona das dominante Thema. Es gab aber auch andere: die Skandale um NSU 2.0, der Streit um die Rodung des Dannenröder Forsts oder die marode Salzbachtalbrücke. Wie bewerten jüngere Abgeordnete das, was in den Monaten erreicht wurde? Wir haben zwei von ihnen darüber streiten lassen.