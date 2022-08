Supercup gegen Real Madrid: 10.000 Eintracht-Fans in Helsinki

Am Mittwochabend trifft Eintracht Frankfurt in Helsinki im Supercup auf Real Madrid. Die Eintracht-Fans haben bereits in der Europa League bewiesen, wie reisefreudig sie sind. hessenschau-Reporter Heiko Neumann ist vor Ort und hat einige Anhänger getroffen.