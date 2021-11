Tägliche Testpflicht in Pflegeheimen

Die deutschlandweite 7-Tage-Inzidenz hat am Montag den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie erreicht. Die steigenden Zahlen führen zu neuen Regeln - auch in Hessen. Ab sofort gilt in den hessischen Pflegeheimen eine tägliche Testpflicht - für alle ungeimpften Besucherinnen und Besucher und für die Beschäftigten.