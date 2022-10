Der Tag der deutschen Einheit ist ein Tag, an dem gefeiert wird, auch auf dem Frankfurter Römer. Es ist ein Tag, der uns wirklich glücklich machen kann. Gerade angesichts des Krieges am Rande Europas können die Deutschen stolz darauf sein, dass die Grenz innerhalb des Landes friedlich gefallen ist. Es ist vor allem den friedlichen Demonstranten in der DDR ist verdanken.