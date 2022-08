Am 1. September laufen der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket im Nahverkehr aus. Ein weiteres "wuchtiges Paket" soll kommen – das hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) angekündigt. Wann genau, ist aber noch offen – und so herrscht an vielen hessischen Tankstellen am Mittwoch Hochbetrieb.