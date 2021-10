Tattoo-Studio in Frankfurter Kirche

Sich ein Tattoo direkt vor dem Altar in der Kirche stechen lassen, ist mindestens unüblich. In Frankfurt hat der bekannte Tattookünstler Silas Becks bei einer ziemlich außergewöhnlichen Aktion in der Liebfrauenkirche kostenlose Tattoos verteilt - quasi mit dem Segen der Kirche.