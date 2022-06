Zarte Garne in starken Farben, Stoffe in besonderen Texturen - die Textilbranche hat es in der Regel leicht, mit ihren Produkten zu glänzen. Doch die Pandemie hatte das Geschäft ausgebremst. Kein Wunder, dass Spannung in der Luft lag, als drei Textilmessen in Frankfurt am Dienstag gemeinsam eröffneten.