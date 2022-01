Hochwasserschutz ist eine immer wichtiger werdende Sache – auch in Niestetal bei Kassel. Dort hat die Gemeinde schon vor Jahren den Fluss Nieste bei Heiligenrode renaturiert. Jetzt hat die Gemeinde überraschend und unerwartet Hilfe in Sachen Naturschutz bekommen – Biber haben sich wieder an der Nieste angesiedelt.