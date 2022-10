Todesfahrt in Witzenhausen – Prozessauftakt in Kassel

Vor einem Jahr raste in Witzenhausen ein Mann offenbar absichtlich in eine Gruppe Kinder. Ein Mädchen kam ums Leben. Am Landgericht Kassel hat der Mordprozess gegen den Fahrer begonnen, der schon früher aggressiv aufgefallen sein soll.