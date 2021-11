In der Pfarrgemeinde Groß-Zimmern leistete Schwester Prabhasini Kindo Dienst am Nächsten. In der Pandemie stand sie trauernden Angehörigen bei, die ihre Verwandten an Corona verloren haben. Nun ist Kindo selbst der Covid 19-Erkrankung erlegen, nachdem sie sich auf einem Heimaturlaub angesteckt hatte.