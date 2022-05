Trockenheit in Hessen

Über die Hälfte der Fläche Deutschlands leidet laut Spiegel-Klimabericht im Moment unter Dürre. Bis jetzt sind in diesem Frühjahr nur rund die Hälfte der durchschnittlichen Niederschläge gefallen. In Königstein im Taunus ist am Dienstag sogar offiziell Trinkwasserknappheit ausgerufen worden.