Türken in Hessen – die erste Generation

Aus wenigen Jahren ist ein ganzes Leben geworden – so ist es vielen gegangen, die vor 60 Jahren als sogenannte Gastarbeiter aus der Türkei nach Hessen kamen. hr-Moderatorin Hülya Deyneli trifft am Dienstag ein Ehepaar aus Stadtallendorf, das zur ersten Gastarbeitergeneration gehört – so wie ihre eigenen Eltern.