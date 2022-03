Das Frühjahrsschwimmfest hat inzwischen schon eine Tradition. Schwimmerinnen und Schwimmer versuchen am Wochenende im Wetzlarer Europabad Medaillen zu ergattern und Bahnrekorde zu brechen. Das Wettkampf-Wochenende steht aber in diesem Jahr im Schatten des Kriegs in der Ukraine – der Weltrekordhalter im 50-Meter-Schmetterling Andriy Govorov, Profi-Schwimmer aus der Ukraine, will antreten, um Spenden zu sammeln.