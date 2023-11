Ultra-Marathon – Max will aufs Treppchen bei der WM

Zuerst trainierte Max Lahann für den Frankfurt Marathon. Doch das reichte ihm nicht – und er begann mit dem Ultra-Marathon. Dann schwenkte er zum CrossFit über und holte den vierten Platz bei der WM in Aruba. Jetzt trainiert er für die WM in Ungarn – und will aufs Treppchen.