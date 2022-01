Als bislang jüngste Pilotin will die 19-jährige Zara Rutherford in einem Ultraleichtflugzeug die Welt umrunden. Bei ihrem letzten Zwischenstopp landete sie am Mittwoch auf dem Flugplatz Egelsbach. Enden soll die Reise in Belgien, wo sie im Sommer begann.