In den sozialen Medien gibt es viele Bilder aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine. Oft lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, woher sie wirklich stammen. Was ist wahr, was ist fake? Vor allem für junge Leute ist es oft schwer, das auseinanderzuhalten. Am Leibniz-Gymnasium in Wiesbaden lernen Schülerinnen und Schüler damit umzugehen.