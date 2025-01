Unfallschwerpunkt am Kreuz Kassel-West

Etwa zweimal im Monat kommt es in Kassel auf der Auffahrt von der A44 zur A49 zu Unfällen. Auch am Mittwochmorgen kam es dort in einer Baustelle zu einem Lkw-Unfall. Offenbar schätzen Fahrer immer wieder ihr Können oder ihr Gefährt falsch ein – eine Spurensuche.