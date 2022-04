Die Handwerksinnungen klagen über zu wenige Auszubildende. Tatsächlich bleiben zahlreiche Ausbildungsstellen unbesetzt – die Folge ist Fachkräftemangel. In einer hessenschau-Serie geht hr-Reporterin Christiane Rau jeweils einen Tag als Praktikantin in einen Handwerksbetrieb und probiert den Beruf aus. Heute startet sie in einem Dachdeckerbetrieb in Villmar.