An vielen Orten in Hessen sind Veranstaltungen zu Silvester abgesagt. Die Corona-Pandemie lässt ausgelassene Feiern auch dieses Jahr nicht zu. Aber ein paar Veranstaltungen gibt es doch. hr-Reporterin Ariane Wick ist in Darmstadt auf dem Karolinenplatz bei einer Varieté-Show mit Silvester-Dinner unterwegs.