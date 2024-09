Verlassene Klinik gibt sensible Patientendaten preis

In der seit anderthalb Jahren stillgelegten Klinik Lohrey im Main-Kinzig-Kreis wurden sensible Patientendaten einfach zurückgelassen. Der insolvente 180-Betten-Komplex zieht nun vermehrt Lost-Place-Jäger an, die verlassene Orte erkunden.