Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich nach den Anpassungen der Corona-Regeln in Bayern und Thüringen dafür ausgesprochen, auch in Hessen die geltenden Corona-Maßnahmen lokal weiter zu verschärfen. Er zog in der Sendung "Bericht aus Berlin" auch für Hessen nächtliche Ausgangssperren in Corona-Hotspots in Betracht. hr-Landtagskorrespondentin Ute Welltstein ist dazu zu Gast im Studio.