Verstärkte Corona-Kontrollen am Flughafen

Am Institut für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt werden vier weitere Verdachtsfälle mit der Omikron-Variante untersucht. Auch bei ihnen handelt es sich um Reiserückkehrer aus Südafrika. Zurzeit werden die Kontrollen am Frankfurter Flughafen verstärkt.